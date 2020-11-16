Актриса популярного сериала «Ольга» Ксения Суркова рассказала ФАН, как не грустить, когда из-за пандемии порушились все планы. Лично Ксении очень помогают путешествия по России и танцы.

— Сейчас для себя открыла онлайн-уроки по танцам, я почему-то в последнее время ударилась в танцы. Впрочем, танцевать я любила с самого детства, просто сейчас пришел момент, когда этого стало сильно не хватать, поэтому я решила заниматься онлайн. Ведь такие уроки никогда не прервутся, несмотря на то, что у нас будет дальше, — рассказала Суркова.

В этом году актриса много путешествовала по нашей стране. Она отметила, что открыла много интересных мест для себя, которые легко могут соперничать со швейцарскими пейзажами по своей красоте. Так Ксения отметила Хакасию. Она просто поразила ее разнообразием ландшафта и уникальностью природы.

— Хакасия, например, безумно красивый регион, с красивыми озерами, полями… Мы себя ловили на том, что это место похоже на Швейцарию, а это похоже на Тоскану. Потом приходили к мнению: нет это просто в России. Поэтому я бы очень хотела продолжить свое познавание путешественника по родной стране, — добавила она.

Новогодние праздники актриса кино планирует отметить в кругу близких. В этом году многие артисты решили не участвовать в шумных вечеринках. И еще Ксения сообщила, что, возможно, в декабре у нее в семье случится пополнение — это будет домашний питомец. Звезда сообщила, что готова взять ответственность за живое существо. Но она пока не сообщила кто именно это будет — кошка ил собака, а может, и более экзотический питомец.