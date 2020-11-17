Народный артист России, дрессировщик Юрий Куклачев в беседе с Nation News объяснил, как поступить, если кошка начинает себя плохо вести. В любом случае ее нельзя бить и пугать, иначе она может начать мстить, рассказал он.

Президент Московского клуба любителей кошек Людмила Макарова считает, что страхи питомцев зависят от уровня спокойствия их обычной жизни, нетипичные ситуации могут вызывать панику.

Куклачев отметил, что кошки — очень осторожные животные, их осторожность выражается на столько, что они ко всему относятся с опаской. Дрессировщик объяснил, что нельзя пытаться перевоспитать кошку с помощью страха и насилия. К ней надо относиться с любовью и уважением, чтобы она стала вам другом.

— С кошками страхом нельзя ничего добиться, с ней возможно только с любовью. Если кошка плохо себя ведет, то пугать или бить ее нельзя. Если кошка шкодит, надо жестким голосом говорить: «Нельзя!» Она поймет, что так поступать не надо. Кричать или орать не надо, стоит изменить тембр голоса и сказать жестко, — рассказал эксперт.

Дрессировщик объяснил, что если кошку наказывать, то она начнет мстить и выживать хозяина из квартиры. Человек, который наказывает кошку, сам себя наказывает, уверен Куклачев. Решать возникшие с животным проблемы стоит исключительно любовью и лаской.