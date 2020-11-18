В пресс-конференции медиацентра «Патриот» приняли участие певица и композитор Вика Цыганова со своим супругом продюсером Вадимом Цыгановым. Они высказались о том, что необходимо поддерживать артистов России в период пандемии на государственном уровне. Подробнее рассказывает ФАН.

Вадим Цыганов прокомментировал просьбу о помощи артистам, поступившую от Валерия Меладзе.

— Ну давайте поддержим Меладзе или какую-то там Воробей. Но какой смысл? Мы сейчас говорим о корневой истории, а это народ. Надо поддерживать его с любовью, потому что, когда не будет любви, всё закончится, — объяснил продюсер.

Цыганова считает, что надо помогать людям, которые на данный момент находятся в беде.

14 ноября певец Валерий Меладзе призвал российских артистов отказаться от съемок в новогодних передачах с целью привлечь внимание к проблемам работников культуры, которые остались без работы на фоне распространения коронавируса. Меладзе объяснил, что из-за отмены до 15 января культурных мероприятий артисты, музыканты и другие люди, занятые в сфере культуры, не имеют работы, и «это никого не волнует».

Вика Цыганова подробно поведала о проблемах российских артистов.

— Я думаю, что надо поддерживать артистов. Во-первых, артисты — люди разные. Есть люди пожилые, есть много театров и коллективов, которые не являются академическими. Они получают ровно столько, сколько заработали. Конечно, поддержка должна быть, потому что это очень тяжело морально, — объяснила певица.

Также Вика Цыганова рассказала про личный опыт.

— Я про себя могу сказать, что, когда полгода не выходишь на сцену, это эмоционально очень тяжело. Здесь уже ни есть, ни пить не захочешь, потому что это прежде всего обмен энергией. Звучало раньше: «Для хлеба и зрелищ», но на самом деле и зрелища разные и хлеб никто не отменял, он нужен. Поэтому артистов надо поддерживать, — высказалась певица.