Популярный актер Станислав Садальский в беседе с ФАН рассказал, что артист не должен жаловаться на безденежье во время пандемии коронавируса. Так он прокомментировал высказывание Михаила Боярского о том, что артистам непросто в это время и нужно искать другую работу.

— Артист не имеет права жаловаться. Когда он жалуется, он не артист. Это неприлично — артисту жаловаться, — пояснил Садальский.

На вопрос о том, как он сам планирует зарабатывать, если его не будут звать на съемки в кино из-за пандемии, актер пошутил.

— Я артист. Я танцую, пляшу, могу на улице постоять — и мне подадут, я уверен. Возьму из квартиры коврик, пойду и выступлю — думаю, мне не откажут, — рассмеялся Садальский. — Я могу заработать себе на кусок хлеба.

Также он добавил, что у него есть друзья и они не бросят его в беде, если будет нужна помощь.

— У меня же много друзей, больше тридцати! Меня всегда накормят и всегда примут, — резюмировал собеседник ФАН.