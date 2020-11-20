Клинический психолог Михаил Хорс в разговоре с Nation News рассказал, что человек, не строящий больших ожиданий, не впадает в глубокий стресс во время масштабных потрясений, например пандемии коронавируса, и не разочаровывается.

Лауреат Нобелевской премии и экс-президент Польши Лех Валенса заявил о том, что пандемия коронавируса — это всего лишь тренировка для человечества и следующее заболевание мы можем не перенести. Поэтому, по его мнению, нужно определиться с тактикой борьбы и сделать всё, чтобы не допустить следующей пандемии.

Психолог тоже считает, что раньше эпидемии не были такими опасными, потому что перемещения людей были небольшими, а территории ограниченными.

— Скорость передвижения людей усилилась, соответственно, расстояния сократились и ситуация стала весьма благоприятной для распространения вирусов. Если в 50-х годах в Москву привезли бубонную чуму из Индии, но поскольку скорость передвижения была гораздо ниже, люди были более оседлые, ее очень быстро купировали и эпидемия не пошла. А сейчас любая новая зараза будет мгновенно переноситься. Какие болезни? Любые вирусные, которые переносятся бесконтактным путем, — сообщил эксперт.

Важной частью борьбы с заболеванием эксперт считает стрессоустойчивость. Ее можно приобрести с помощью флегматичности. Не стоит ждать от жизни чудес, и тогда не будет разочарований, а любая неожиданность не будет удивлять.

— Я сторонник подхода, что всегда стоит ждать чего-то неожиданного. В самые серьезные стрессовые состояния мы попадаем, когда наши ожидания не соответствуют объективной реальности. Работать всегда предлагают с объективной реальностью, но это не всегда возможно. А с ожиданиями можно работать всегда. И если человек ожидает, что в любой момент может произойти неожиданное, то, чего он себе даже предположить не мог, он психологически к этому готов, спокойнее реагирует на такие события — и в результате у него больше шансов выжить, принять правильное решение и быть успешным, — пояснил эксперт.