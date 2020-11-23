Актриса и телеведущая Юлия Меньшова разместила в соцсетях редкий снимок, который был сделан в фойе МХАТ имени Чехова в 1992 году. Подробнее рассказывает ФАН.

Ведущая популярного российского ток-шоу «Я сама» предстала на снимке скромной 23-летней выпускницей театрального вуза. Меньшова с трудом узнаваема на черно-белом снимке, там она изображена с длинными волосами, которые убраны назад, и с очень непривычным выражением лица.

Популярная телеведущая написала в Instagram, что сменила прическу на короткое каре, когда пришла работать на телеканал ТВ-6. Сначала звезда была рыжей, как того требовало руководство программы «Я сама». В год, когда женское ток-шоу стало выходить в эфир, состоялась премьера фильма «Иствикские ведьмы», что и определило концепцию с «разноцветицей» телеведущих.

«Прекрасные черты истинно русской красавицы. Юля, а какое амплуа у вас было в этот период? И было ли оно?»;

«Вы были олицетворением и законодателем развлекательного контента на ТВ!»;

«Естественная красота», — восхитились фотографией подписчики Меньшовой.

Ранее 51-летняя ведущая откровенно рассказала о разводе звездных родителей — актрисы Веры Алентовой и режиссера Владимира Меньшова. Она считает, что ей повезло, ведь их расставание пришлось на ту пору, когда она была совсем маленькой.