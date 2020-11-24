Экстрасенс Дарья Миронова в беседе с Nation News рассказала, что певица Юлия Волкова несмотря на то, что произошел рецидив онкологического заболевания, восстановится и будет вновь радовать фанатов новыми хитами.

Юлия Волкова, солистка легендарной группы «Тату», надолго пропала с экранов. Стало известно, что она борется со страшной болезнью — раком щитовидной железы. Есть предположение, что рак она получила из-за большой нагрузки на голосовые связки. После долгого и сложного лечения она все-таки вернулась к свой обычной жизни и даже начала петь. Но недавно артистка сообщила, что у ее болезни случился рецидив.

Дарья Миронова сообщила, что Юлия преодолела сложный этап тяжелой болезни и восстановления после поражения связок. Экстрасенс заявила, что она сможет восстановиться снова, несмотря на рецидив.

— Юля Волкова — борец. Она порадует нас своими хитами и покажет себя в сольной карьере еще не один раз. Но это сложный период, который она будет преодолевать с теми людьми, которые ее поддержат. У нее все будет хорошо, сложится судьба благополучно, несмотря на все испытания. У нее очень сильная воля, она мужественный человек и преодолеет все трудности, — подытожила экстрасенс.