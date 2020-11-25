"
Психолог рассказала о причинах развода Полины Гагариной
Психолог рассказала о причинах развода Полины Гагариной

Звезды Волочкова рассказала, чем отличается ее утро на Мальдивах от московского

REP.ru
21

Известная российская балерина Анастасия Волочкова поведала поклонникам как она проводит свое утро на Мальдивах. Она отметила, что оно очень отличается от начала дня в Москве. Дома она спит дольше. Подробности в материале Nation News.

В отпуске артистка не может спать долго. Анастасия рассказала в соцсетях, что ей жаль просыпать «мальдивское чудо», поэтому она встает в 6:00 утра вместе с восходом солнца.

«Это мне не свойственно в Москве. Но здесь так красиво! Жаль просыпать это чудо! А любовь вообще вне времени», — рассказала Анастасия Волочкова в описании к новой фотографии, где позирует на песчаной тропинке среди зарослей в короткой светлой тунике.

Балерина показала в Stories утренний дождь на Мальдивах и отметила, что даже такая погода ей по душе. Она старается всячески наслаждаться красотой природы и набраться сил и энергии перед возвращением домой, чтобы снова окунуться в работу.

Анастасия Волочкова часто гуляет по пляжу и кормит с пирса акул, которые плавают в прибрежной зоне. По ее словам, иногда она купается рядом с ними и совсем не боится морских обитателей. Новый пост танцовщицы набрал в популярной соцсети более двух тысяч лайков за час с момента публикации. Комментарии к посту балерина закрыла.