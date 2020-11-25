Известная российская балерина Анастасия Волочкова поведала поклонникам как она проводит свое утро на Мальдивах. Она отметила, что оно очень отличается от начала дня в Москве. Дома она спит дольше. Подробности в материале Nation News.

В отпуске артистка не может спать долго. Анастасия рассказала в соцсетях, что ей жаль просыпать «мальдивское чудо», поэтому она встает в 6:00 утра вместе с восходом солнца.

«Это мне не свойственно в Москве. Но здесь так красиво! Жаль просыпать это чудо! А любовь вообще вне времени», — рассказала Анастасия Волочкова в описании к новой фотографии, где позирует на песчаной тропинке среди зарослей в короткой светлой тунике.

Балерина показала в Stories утренний дождь на Мальдивах и отметила, что даже такая погода ей по душе. Она старается всячески наслаждаться красотой природы и набраться сил и энергии перед возвращением домой, чтобы снова окунуться в работу.

Анастасия Волочкова часто гуляет по пляжу и кормит с пирса акул, которые плавают в прибрежной зоне. По ее словам, иногда она купается рядом с ними и совсем не боится морских обитателей. Новый пост танцовщицы набрал в популярной соцсети более двух тысяч лайков за час с момента публикации. Комментарии к посту балерина закрыла.