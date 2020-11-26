Популярный российский актер театра и кино Борис Щербаков переживает из-за обстоятельств, сложившихся из-за пандемии в театральной сфере. Беседуя с ФАН, он пожаловался на сложное положение.

— Все перекрыто, работы никакой, вообще ничего нет. Сижу на подножных кормах каких-то. Картошки слава богу накопали, мы посадили ее весной, так что сейчас ее и выкапываем. Вот на этом как-то и перебиваемся — поделился актер.

Раньше актер всегда называл прекрасным знаком свое выступление в спектакле на свой день рождения. Но, к сожалению, в этом году всё пошло не по плану и позитивных моменты в жизни всё меньше.

— Как правило, в мой день рождения был спектакль, и это всегда прекрасный знак! Жаль, что в этом году его нет, — продолжил Щербаков.

Утешение актер нашел в резьбе по дереву. Актер занимается этим уже очень давно, раньше он это делал, потому что очень нравилось, а сейчас в своем хобби он находит успокоение.

— Это ни в коем случае не для продажи. Приходят друзья, и, если им нравится, я им дарю. Сейчас я делаю это для самоуспокоения, для релаксации. Забываю обо всем, когда занимаюсь своим любимым делом — рассказал актер.