Друг и поклонник Светланы Светличной Александр Кулагин рассказал в беседе с Nation News, что актриса в последнее время очень переживала по поводу того, что в СМИ писали об ее отношениях с родственниками.

25 ноября стало известно, что актриса советского кино Светлана Светличная госпитализирована с подозрением на инсульт. По сообщениям СМИ, до госпитализации актриса обращалась к врачам трижды, но когда самочувствие сильно ухудшилось, сама приехала в центральную клиническую больницу РАН. Оттуда она была доставлена в отделение неврологии Первой Градской больницы имени Н. И. Пирогова.

Также сообщается, что Светличная перенесла инсульт, который случился после ее ссоры с сыном и его дочками. Как рассказал Кулагин, Светлана в последнее время очень переживала по поводу того, что писали СМИ об ее отношениях с родственниками. У актрисы действительно очень сложные и натянутые отношения с сыном.

— Когда ее сын лежал с инсультом, она очень много сделала, помогла. Всё, что касается ее семьи, это ее личное дело, — рассказал он.

Кулагин рассказал, что сразу же позвонил актрисе, как только он узнал, что она попала в больницу. Информация, распространяемая в СМИ об инсульте, это ложь. На самом деле она госпитализирована, чтобы поправить здоровье.

— Она очень тяжело перенесла то, что СМИ превратили всё это в скандал. Сейчас она в больнице, чтобы поправить свое здоровье, как физическое, так и душевное. Светлана — прекрасная актриса, лучше бы СМИ писали о ней как о талантливой личности, подняли тему о том, чтобы Светлане Светличной присвоили звание народной артистки России, а не лезли в ее отношения с родственниками. Копаются в чужом белье, вместо того чтобы сделать что-то доброе и светлое, — сказал Александр.

Кулагин отметил, что часто общается с актрисой на творческие темы. Светличная любит его стихи. Познакомились они как раз после того, как Кулагин посвятил стихотворение актрисе.