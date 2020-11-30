Популярная эстрадная певица Ирина Салтыкова в беседе ФАН поведала, что записала новую композицию со своим старым другом Михаилом Гребенщиковым. Но звезда призналась, что эту работу не считает серьезной.

«Мы с Мишкой Гребенщиковым записали песню — такую, знаете, смешную. Скорее, мы дурачились — так, ничего серьезного. Развлеклись, посмеялись», — пояснила певица в интервью ФАН.

Салтыкова рассказала, что из-за пандемии она вынуждена сидеть дома, в связи с этим у нее создался вынужденный творческий простой.

«В условиях пандемии приходится выживать. Работы нет, заработка тоже. Поэтому ничего хорошего на самом деле нет. Я пока ничего глобального не делаю», — сообщила Салтыкова.

Но при этом Салтыкова отметила, что ей повезло больше, чем ее коллегам. 6 ноября она побывала с гастролями в Екатеринбурге, но следующие выступления в Костроме уже пришлось отменить. Но певица уверена, что нет худа без добра, ведь из-за отмененных концертов она стала проводить больше времени с близкими.

«Есть и положительные моменты в нынешнем состоянии. Из-за ограничений я больше времени стала проводить с семьей, с друзьями», — сказала артистка.

Певица рассказала, что хотела бы записать несколько новых песен, но пока она не увидела ни хороших текстов, ни достойной музыки. На предстоящие новогодние праздники у артистки четких планов пока нет, скорее всего, она проведет это время в семейном кругу.