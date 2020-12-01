В беседе с ФАН актриса и звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Валентина Рубцова дала несколько рекомендаций, как можно избежать больших финансовых потерь. Актриса считает, что людям очень сильно не хватает предмета в школе, который смог бы их научить правильно тратить деньги.

— Имеет смысл в школах в срочном порядке вводить новый предмет — финансовая грамотность. Потому что все начинается с детства, все закладывается там. И в институтах тоже надо ввести этот предмет. Пусть люди учатся, потому что никто из нас этого не умеет делать. Пусть дадут эту удочку, раз не могут дать рыбу сейчас. А дальше молодые люди уже сами постараются, — посоветовала Валентина.

В сегодняшней непростой ситуации актриса советует всем не опускать руки. Надо найти в себе силы и поверить в скорейшее завершение всех невзгод.

— Единственное, что могу пожелать, чтобы не теряли веру в будущее и веру в себя, не опускали руки. Потому что я знаю, что это такое, если быть без денег и не видеть никакого света впереди. Мы это все проходили и все переживали. Это же не навсегда, — пожелала артистка.

У самой Валентины возобновились съемки проектов, но пока не ясно, долго ли они продлятся.

— Пока я работаю, я стараюсь эти мысли от себя гнать. А если съемки прервутся, то все равно надо будет что-то делать. Могу давать уроки детям, еще чем-то заниматься — в любом случае это будет связано с творчеством. Надо стараться не отчаиваться! — подытожила собеседница.