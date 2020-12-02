Депутат Госдумы Р Ф Виталий Милонов жестко высказался по поводу клипа группы Little Big. Парламентарий высказал предложение не пускать музыкальную группу на телевидение. Подробнее рассказывает «ПолитРоссия».

Милонов посмотрев клип SMD2020, также высказал инициативу запретить коллективу из Санкт-Петербурга выступать с концертами за границей. Депутат Госдумы отметил, что в клипе рассказывается практически обо всех негативных событиях уходящего года, включая все катаклизмы, пандемию и другие серьезные события.

Депутат уточнил, что-то, что создала группа, не содержит какую-то иронию или черты искусства — этой песне, как считает Милонов, самое место в туалете Ленинградского вокзала.

Из всего сказанного Милонов сделал вывод, что группу нужно запретить и не дать выступать на телевидении. Все треки Little Big необходимо вычеркнуть из ротации в эфире радиостанций страны, потому что это «подоночная музыка для извращенцев», отметил депутат.