Российский продюсер и композитор Виктор Дробыш в беседе с ФАН сообщил, что в пандемию коронавируса он переживает не за звезд «первой категории», а волнует его положение начинающих артистов.

Музыкант подчеркнул, что он сам и его коллеги, например, певец Филипп Киркоров и продюсер Иосиф Пригожин, обязательно справятся в этот сложный период. По его словам, работать без денег в течение уже восьми месяцев очень тяжело, но не стоит забывать и про людей, реально пострадавших от пандемии.

Дробыш напомнил о задействованных в шоу-бизнесе специалистах, столкнувшихся с проблемами из-за введенных ограничительных мер. Это музыканты, администраторы, сотрудники в сфере PR.

— Вот им реально сейчас очень трудно. Артисты «первой категории», у которых есть подушка безопасности, могут позволить себе провести год без работы, но начинающие молодые музыканты — нет, — заключил собеседник.

Пригожин ранее публично пожаловался на свое «ужасающее положение» и заявил, что даже первая десятка самых востребованных звезд шоу-бизнеса в нынешнее время бедствует и живет на оставшиеся сбережения, которые стремительно заканчиваются. Супруга продюсера, певица Валерия, поддержала мужа, подчеркнув, что артисты действительно «голодают».

Поклонники в ответ предложили знаменитой паре помощь в виде еды. А депутат Госдумы Сергей Боярский раскритиковал звезд, требующих от государства денежной поддержки и льгот.