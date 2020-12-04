Врач-гастроэнтеролог, диетолог и кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с «ПолитРоссией» рассказала, что после продолжительных новогодних праздников нужно обязательно привести свое тело в форму, даже в случае, если закроют фитнес-клубы, сделать это можно.

В преддверии длительных зимних отпусков сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провел исследование и выяснил, как россияне относятся к своей фигуре во время отдыха. Оказалось, что всего 43% респондентов (большинство из них — мужчины) продолжают заниматься спортом, 40% иногда выполняют какие-либо упражнения, а 17% позволяют себе расслабиться полностью.

Сложность еще и в том, что в ближайшем будущем, возможно, нас ждет закрытие фитнес-клубов из-за пандемии коронавируса. Но фигуру можно и нужно привести в форму после Нового года даже в домашних условиях. Секреты стройности расклыла диетолог Нурия Дианова.

— Парадокс заключается в том, что особенности ненабора лишнего веса у мужчин и женщин немного разные. То есть для мужчин все-таки очень большую роль играет физическая нагрузка. И если мы не можем пойти в фитнес-клуб и добавить любую силовую или кардио-, то все-таки есть опции. Эта возможность не запрещена: ходить на улицу, хоть и опасно, гололед. Сейчас есть сборные беговые дорожки — конструкция, которая напоминает крутящуюся ленту. Они не перегружают наши некрупногабаритные площади. И дальше, конечно же, нужна сильная мотивация, чтобы вставать на дорожку и что-то смотреть (какие-то программы или, например, воткнуть наушники). Есть слово «надо». К нему добавляем внешний мотиватор, который позволит вам за это время слушать какие-то книги, смотреть фильмы/спорт/прочее по телевизору, вставая на беговую дорожку. То есть придавать немного интереса и удовольствия от другого, — отметил эксперт.

Врач также напомнила о существовании различных платных и бесплатных курсов, видеоуроков для занятий спортом удаленно.

— Вопрос в том, насколько вас цепляет слово «надо». Это мужчинам. А если говорить про женщин, тут переедание связано с более четким соблюдением калоража. Диета и эмоции у женщин играют большую роль, — подытожила Нурия Дианова.