Иосиф Пригожин в беседе с ФАН сообщил, что он записывает все оскорбления в адрес его близких со стороны критика Сергея Соседова. Он рассказал, что считает неприемлемым постыдным недавнее заявление эксперта об иссякающем таланте певицы Аллы Пугачевой.

— Женщин, говорят, бить нельзя. Я бы его треснул по башке за все его оскорбления. Он не только Аллу Борисовну задевает, но и по моей дочери «проехался». Я всё записываю. Рано или поздно ему придется за всё ответить в суде. Мы с ним разберемся, — сказал продюсер.

В то же время, по мнению продюсера, Алла Пугачева не станет обращаться в суд из-за высказываний критика.

— Понятно, что ей не хочется даже внимание на это обращать. Но я бы засудил. Я уверен, она этого не сделает, это ниже ее достоинства, — подытожил Иосиф Пригожин.

Также Пригожин добавил, что певица уже давным-давно вошла в историю нашей страны как одна из самых выдающихся звезд. И подобные попытки обесценить достижения Примадонны — это особенность менталитета.

Ранее критик Сергей Соседов заявил, что не видит по-настоящему талантливых звезд на современной эстраде. В качестве примера он привел Аллу Пугачеву.

— И тому пример Пугачева. Она истратила свой ресурс, иссякает талант, — сказал музыкальный эксперт.

Также, он считает, что звезды в возрасте не в состоянии оценивать объективно свои способности из-за увлечения пластическими операциями.