Пандемия отразилась не только на работе и жизни, но и на интерьере нашего жилья. Об этом в беседе с Nation News рассказала дизайнер Инна Каминская.

Жилое пространство современного человека должны включать в себя не только зоны отдыха, развлечений и повседневных занятий, но и место для работы и учебы. При этом дизайн должен вдохновлять.

Самой востребованной тенденцией во всем мире считается сбалансированный подход к натуральности и современным технологиям. Приветствуется панорамное остекление лоджий и большое количество света в помещении, объяснила Каминская.

— Самым весомым предпочтением во всем мире, бесспорно, является сбалансированный подход к натуральности и технологиям. Во главе угла стоит философия единения с природой, которая прослеживается практически во всем: стремление слияния экстерьера с интерьером за счет панорамного остекления с объемом и открытостью, большим количеством света и свободы, — рассказала Каминская.

Дизайнер советует использовать материалы из светлого дерева, дуба, шерсти, бамбука, хлопка, кожи и натурального каучука. Традиционными фаворитами в интерьере остались горные породы — мрамор, сланец и песчаник. Богатым дополнением и модным элементом декора в квартире станут стекло, бумага и металл.

— Истинные цвета земли и эффекты разноплановых рельефов как никогда дают нам заряд творческого вдохновения. Посмотрите вокруг, всё, что вы видите в естественной природе — все это главный цветовой тренд, — подчеркнула эксперт.

Цвет летней зелени подарит ощущение радости, а цвет морской волны — спокойствия и безмятежности. «Умная» мебель с цифровыми функциями тоже станет трендом в 2021 году. Дизайнеры призывают использовать экологичную мебель, которую в последующем можно будет отправить на переработку. Планировки современных квартир предполагают невидимое глазу деление на зоны, подытожила Каминская.