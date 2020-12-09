Популярная российская актриса и участница шоу «Ледниковый период» Ирина Пегова призналась своим поклонникам, что никак не способна обойтись без перекусов по вечерам. Об этом она сообщила в своем блоге в Instagram. Подробнее рассказывает Nation News.

Актриса рассказала, что не может себя сдерживать и не поддаваться соблазну поесть на ночь, он лишком велик. Она предположила, что у нее просто нет силы воли и мотивации.

Подписчики актрисы поддержали ее и дали несколько полезных советов, которые помогут ей не есть в вечернее время. Также многие фанаты уверены, что Пегова много трудится и может себе позволить поесть вкусную еду в любое время дня и ночи.

Поклонники знаменитости уверены, что если актрисе хочется поесть вкусненького, то ей не стоит себе в этом отказывать. Одни посоветовали звезде не хранить в доме сладости, другие — поставить перед собой много пирожных, чтобы от их вида стало тошно. Третьи восхитились упорством актрисы и рассказали, что и сами часто любят поесть на ночь.

Но, несмотря на слабость к еде, актриса показывает потрясающие результаты на ледовом шоу. Последнее ее выступление с Алексеем Тихоновым получило высокие оценки жюри за артистизм и технику выполнения.