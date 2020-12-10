Популярная певица Наташа Королева сообщила, что после всех сложностей в этом году приглашение отправиться на экзотический остров стало для нее как спасательный круг. Подробнее рассказывает ФАН.

Заслуженная артистка России дебютировала в первом в истории «русском выживалити"-шоу под названием «Племя», который в конце года появится в эфире.

— Должно было произойти какое-то обнуление, поэтому это предложение «Пятницы!» поехать жить в племя для меня прозвучало как спасательный круг, — призналась Королева. — Хотя я понимала, что будет трудно. Но обстоятельства, которые на меня навалились тяжеленным грузом, негативная реакция на мою семейную ситуацию, которая, по большому счету, никого не должна волновать кроме моей семьи, все эти суды-пересуды, негатив…

Исполнительница, уставшая от всего свалившегося на нее в уходящем году, отправилась на остров близ Занзибара, в племя настоящих аборигенов, чтобы, как говорится, «обнулиться» и испытать себя.

— У меня появилось огромное количество вопросов, на которые я должна была сама себе ответить, на все посмотреть со стороны, — отметила Королева. — Вот реально «обнулиться», понять, как жить дальше и как воспринимать мир после того, что сделали с моей семьей на глазах у всех, без нашего на то согласия и желания. Просто взяли и устроили линчевание!

По словам Наташи, только побег в дикую природу и жизнь без цивилизации могли помочь ей отключить голову и начать жить в другом ритме. По большому счету, это был суперкрутой квест, который под силу только людям со стержнем. И далеко не каждый смог бы через это пройти, уверена певица.

— Самым сложным для меня было проживание в хижине, которую мне выделили, — сказала Королева. — Мало того, что она сама по себе напоминает захудалый сарай для скота, а не для людей, так еще там умер человек, заболевший малярией. И мне говорили, что его дух остался жить в этой хижине. Но я абстрагировалась и приняла это, и даже потом грустно было прощаться с этим жильем.

«Выживалити» — это новый формат реалити-шоу, придуманный и разработанный телеканалом. Это мировой эксперимент, где герои шоу не просто окажутся на экзотическом острове, но еще и будут пытаться выжить в настоящем диком племени: без цивилизации, без привычного комфорта и, конечно же, без гаджетов.

Наташа взяла с собой чемодан, наполненный только самыми полезными вещами, включая сигнальную ракету. Если она вдруг решит прекратить испытание и вернуться домой раньше намеченного времени — певица сможет подать сигнал, и ее заберут с острова.

Королева поселилась в племени Бома, проживающем недалеко от Занзибара. Жители племени разговаривают на одном из самых распространенных африканских языков — суахили, других не знают вовсе. Поэтому помощь Королевой будет оказывать так называемый «ментор» — самая образованная женщина Бома, владеющая несколькими языками мира, в том числе и русским. Эту женщину зовут Шейха, она преподает в местной школе, где обучает детей основам математики, английскому языку, географии и сексуальному образованию. Самой же Наташе предложат провести в школе урок музыки.