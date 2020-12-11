Конно-драматический театр «Нарты» в Северной Осетии, не имеющий больше аналогов в России, возобновил свою работу после долгого перерыва. Театр объединяет в себе конный спорт, а также драматическое, цирковое и хореографическое искусство. Подробнее рассказывает Nation News.

Сейчас в конном театре трудятся 11 рысаков, каждый из которых закреплен за определенным артистом, он сам ухаживает за своим жеребцом, воспитывает его. Вместе они учатся делать сложные трюки и ежедневно отрабатывают сложные постановки.

Театр «Нарты» долго переживал тяжелые времена. Черная полоса в истории театра началась после гибели 7 человек из основного состава артистов, когда в 2002 году сошел ледник Колка. Вместе с артистическим составом лишились «Нарты» и тренированных коней. Потом театр не мог ставить спектакли из-за того, что не было крытого помещения для репетиций, они проходили под открытым небом и полностью зависели от погоды.

Сейчас в театре новый конный и артистический составы, появилась крытая арена для репетиций. Работа просто кипит: репетиции проходят каждый день, а иногда и два раза в день. У артистов с лошадьми особенные отношения, построенные на любви и доверии.

По словам художественного руководителя государственного конно-драматического театра «Нарты» Тимура Сикоева, путь театра был сложный, но он пытается оставаться на плаву.

— Сегодня основной акцент делается на подготовку новых лошадей. Мы хотели в этом году поставить юбилейный спектакль, но нам помешала пандемия. Мы это обязательно сделаем, может быть, в 2021 году. А в этом году мы хотим устроить для детей праздник — новогоднее представление. Есть сложности, но попробуем организовать спектаклей 5−6, — сказал собеседник.