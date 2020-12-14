В Уфе прошло торжественное вручение наград победителям Всероссийской телевизионной премии «ТЭФИ-Капитал». Одним из финалистов номинации «Интернет проект» стало ФБА «Экономика сегодня». Подробнее в материале ФБА «Экономика сегодня».

На церемонии награждения присутствовал Николай Столярчук, глава Медиагруппы «Патриот», соучредителем которой является и ФБА «Экономика сегодня».

«В 2020 году финалистами премии „ТЭФИ-Капитал“ в номинации „Интернет-проект“ стали наши коллеги, соучредители Медиагруппы „Патриот“ — Федеральное бизнес-агентство „Экономика сегодня“. Поздравляю главного редактора издания Елену Васильеву и ее коллег с наградой. Профессионализм интернет-издания „Экономика сегодня“ заслуженно отмечен авторитетным жюри премии наравне с такими изданиями, как РБК, телеканал „360“, и другими СМИ», — заявил Столярчук.

Премия «ТЭФИ-Капитал» проходит каждый год и включает девять номинаций. В 2020 году за победу боролся 171 участник, а в финал премии прошли лишь 27. Ведущими церемонии награждения стали Татьяна Веденеева и Кирилл Набутов.

Главная цель премии в том, чтобы поощрить наиболее яркие программы и журналистов, освещающих темы бизнеса и предпринимательства на российском телевидении и в сети Интернет. Премия присуждается на конкурсной основе.