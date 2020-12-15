Российский актер и режиссер Владимир Машков трогательно рассказал о народном артисте Валентине Гафте. Он отметил, что тот сыграл в его жизни значимую роль. Подробнее рассказывает ФАН.

Машков вспомнил свой режиссерский дебют. Фильм «Сирота казанская» вышел на экраны в 1997 году, в киноленте сыграли гении кино и театра Валентин Гафт, Олег Табаков и Лев Дуров.

— У меня в кадре были три мастера — Гафт, Табаков и Дуров. Та сила их доверия, веры в меня… Она, наверно, сделала меня тем, кем я сейчас являюсь. Их сила, их талант. Огромная беда, — сказал Владимир Львович, вспоминая об актере.

Жизнь Валентина Иосифовича скоропостижно окончилась12 декабря. Артист умер после длительной болезни в своем загородном доме в Московской области. Ему стало плохо, и супруга Ольга Остроумова вызвала скорую. Но спасти жизнь мастера медики не смогли.

Во вторник в «Современнике» проходит церемония прощания с Валентином Иосифовичем. На траурную церемонию пришли коллеги и поклонники артиста. После церемонии прощания Гафта похоронят на Троекуровском кладбище.