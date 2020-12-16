Рунический провидец Игорь Вечерский в разговоре с Nation News рассказал, что популярную российскую певицу Анну Седокову ждет много событий в жизни и ей придется выбирать между творчеством и семьей. Также певице необходимо будет преодолеть свои слабости. Эксперт рассказал, какие у артистки уязвимые места.

Сегодня, 16 декабря, певица отмечает свой день рождения. Вечерский отметил, что в карьере артистки происходят события, которые повлияют на ее творчество и изменят его.

— Впереди на этом новом этапе ее ждет большая конкуренция и испытания, связанные с занятием своей ниши, которые могут быть весьма продуктивными и привести к большим достижениям, однако в этом кроются и достаточно серьезные преграды, с которыми ей придется столкнуться, — рассказал рунический провидец.

Провидец отметил, что в судьбе Седоковой могут возникнуть препятствия, ее ждут перемены, возможны конфликты и необходимость побороться за возможность реализации своих целей.

— Уязвимое место Анны — ощущение безопасности и чрезмерное доверие партнерам в отношении выполнения ими взятых на себя функций. В случае принятия верного вектора развития певица имеет хорошие шансы на серьезные достижения в будущем, — отметил эксперт.

Вечерский отметил, в личной жизни у Седоковой после разочарований и неудовлетворенности наступил новый период страсти и изменений к лучшему, эмоций и вдохновения. Впереди ее ждут сложные моменты, которые могут быть связаны с рождением детей, отметил эксперт.

— Есть высокая вероятность того, что профессиональная деятельность Седоковой вступит в конфликт с личной жизнью и потребует компромисса, жертв в одной из них для сохранения другой. И этот выбор может оказаться непростым, так как обе эти сферы являются значимыми для Анны Седоковой, однако им суждено столкнуться, — подытожил Вечерский.