В беседе с ФАН популярный российский актер театра и кино Юрий Стоянов рассказал, что никогда не работает в Новый год. Праздник он всегда проводит с со своей семьей.

— Новый год я, как всегда, как всю жизнь, отмечаю дома. Несмотря на то, что я актер, в Новый год я никогда нигде не работал, а в этом году и вариантов, как я понимаю, нет, — рассказал Стоянов. — Новогоднюю ночь я всегда встречаю не у друзей, не в гостях, а только дома с семьей — всегда, сколько себя помню.

Артист рассказал, что у его семьи такие же традиции, как и у сотен тысяч других семей, ведь весь смысл праздника в том, что он очень традиционный и семейный.

Стоянов также рассказал, что, кроме традиционного набора блюд, на новогоднем столе у него всегда присутствует еще одно не совсем обычное — сациви.

— У нас, как и у большинства, — традиционный набор блюд. Но к ним у меня всегда добавляется сациви, которое я очень люблю, вот обожаю просто сациви! — признался артист. — А потом я узнал, что в Грузии это новогоднее блюдо.

Этот Новый год актер встретит на даче — и уже украсил свой участок празднику. Он рассказал, что уже купил необходимые удлинители и тройники, чтобы на улице было красиво.

— У меня небольшой участок, но натуральная огромная ель растет. Вот это очень тяжело: я каждый день трачу минут 40, чтобы повесить на нее дополнительную лампочку, — отметил артист. — В основном украсил гирляндами и на окна всякое наклеил. Так что все как у всех, ничего эксклюзивного, не Мальдивы.