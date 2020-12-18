Экстрасенс Дарья Миронова в беседе с Nation News рассказала, что нынешний избранник Анастасии Волочковой — это дар божий и сохранить с ним отношения балерина должна любой ценой.

Балерина посетила YouTube-шоу «Алена, блин!», где рассказала, как познакомилась с любимым, личность которого она скрывает. Артистка повстречала его в нотариальной конторе. Он оформлял там документы, как и она. Ее мгновенно покорили его взгляды на жизнь, так и началась история любви.

Экстрасенс считает, что это именно тот человек, которого подарила балерине судьба, и его ни за что нельзя упустить. Также она посоветовала продолжать держать в тайне его личность.

— Я уверена, что Анастасия Волочкова сможет очень долго и бережно хранить отношения. Тем более что она встретила действительно достойного человека. С ним она может построить серьезное будущее, если не будет афишировать свои отношения. Я считаю, что она именно сейчас встретила свою настоящую любовь, свою вторую половинку и начнет задумываться о рождении ребенка и возможности вступить в брак. Это ее истинная любовь, поэтому на публику она не хочет ее показывать, и очень похоже, что Настя наконец обрела свое счастье. Любовь — это божий дар, и она встретила именно того человека, который дан ей богом по жизни, по судьбе, — объяснила собеседница.