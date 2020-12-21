Шеф-повар и ведущий телепрограммы «На ножах» Константин Ивлев в беседе с Nation News рассказал о правильном приготовлении креветок. Он сообщил, что креветки надо готовить в течение минуты-полутора, так они не потеряют своих полезных качеств.

— С креветками надо работать очень тонко. Чем дольше вы их готовите, тем больше они полезных качеств теряют при тепловой обработке. Готовить их надо в течение минуты-полутора, не больше. Как варить, так и жарить. Надо учитывать размерный ряд морепродуктов. Крупные надо готовить чуть дольше, — поделился эксперт.

Ведущий также отметил, что креветки очень полезный морепродукт, но переедать его не стоит, чтобы не случилось белкового отравления.

— Креветки — это белок. Они бывают как охлажденные, так и замороженные. Их замораживают при температуре порядка -72−74 градусов. Не надо бояться покупать эти замороженные морепродукты, они не теряют своих полезных качеств при разморозке, только если их не размораживают в микроволновке или теплой воде, — добавил шеф-повар.

Эксперт рассказал два самых популярных и любимых в России рецепта приготовления. Это креветки в пикантном и сливочном соусе.

— Это лучшие соединения. Пикантный — это когда мы жарим креветки с добавлением большого количества чеснока, а сливочный — когда мы используем сливки и томим морепродукты в сливочном соусе, — сказал телеведущий.

Напомним, что 21 декабря в Америке любители морепродуктов отмечают День жареных креветок. Креветки вообще один из самых популярных морепродуктов.