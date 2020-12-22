В четверг, 24 декабря, в 11:00 состоится церемония награждения юных жителей Петербурга, достигших отличных успехов в 2020 году. Мероприятие проведут «Народные Новости» и Медиагруппа «Патриот». Подробнее в материале Nation News.

В течение года внимательно отслеживались достижения детей таких областях как образование, культура, искусство и спорт. Вместе с нашими читателями было принято решение о награждении отличившихся ребят за заслуги в этот непростой год, в их число входит София Феськова, представлявшая Россию на Детском Евровидении.

Выразить благодарность детям за успехи в гости к «Народным Новостям» и Медиагруппе «Патриот» придут в том числе экс-капитан ФК «Зенит», депутат Заксобрания Ленобласти Алексей Игонин, заслуженная артистка Российской Федерации, общественный деятель, журналист, ведущая Ирина Смолина. В церемонии награждения примет участие ведущая ток-шоу «Естественный отбор» Зинаида Руденко.

Медиагруппа «Патриот» и «Народные Новости» приглашают к онлайн-участию журналистов всех СМИ. Прямой эфир пройдет здесь.