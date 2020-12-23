23 декабря прошла церемония награждения победителей VI Всероссийского конкурса «МедиаТЭК» в рамках подведения итогов деятельности ТЭК России в 2020. ФБА «Экономика сегодня», которое входит в состав Медигаруппы «Патриот», снова стало победителем в трех номинациях известного конкурса одновременно.

Жюри конкурса присудило первое место проекту ФБА «Экономика сегодня» «Качество в ТЭК РФ» в номинации «Надежность производства и качество в ТЭК». Второе призовое место в номинации «Государственная политика в области регулирования и развития ТЭК России» также занял проект издания «Госполитика развития ТЭК».

«Энергетические проекты РФ для стран БРИКС», созданный журналистами ФБА, занял третье место среди проектов в спецноминации «ТЭК в фокусе стран БРИКС».

На конкурсе «МедиаТЭК-2020» было 586 заявок из 61 региона России. ФБА «Экономика сегодня» участвует в конкурсе с 2015 года и ежегодно занимает призовые места, среди которых уже четыре первых.

В церемонии награждения в онлайн-режиме поучаствовали заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Р Ф Дмитрий Песков и заместитель председателя Правительства Р Ф Александр Новак.

Главная цель всероссийского конкурса «МедиаТЭК» — повысить профессионализм энергетических компаний в области информационного освещения своей деятельности, популяризация проектов развития ТЭК и профессий, связанных с комплексом.

В совет экспертов, оценивших работы, поступающие на ежегодный конкурс «МедиаТЭК», входят пресс-секретарь президента Р Ф Дмитрий Песков, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, замминистра энергетики Антон Инюцин, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.