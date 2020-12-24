Сегодня «Народные Новости» и Медиагруппа «Патриот» провели церемонию награждения юных жителей Петербурга, которые достигли значимых успехов в 2020 году.

В течение года мы внимательно следили за достижениями детей в области образования, культуры, искусства и спорта. Вместе с нашими читателями было принято решение о награждении отличившихся ребят за заслуги в этот непростой год.

Выразить свою благодарность детям за их невероятные успехи в гости к «Народным Новостям» и Медиагруппе «Патриот» пришло много известных и заслуженных людей, в том числе экс-капитан ФК «Зенит», депутат Заксобрания Ленобласти Алексей Игонин.

«Народные Новости» пообщались с ветераном ленинградской школы мастеров футбола.

— Алексей Андреевич, как вы считаете, нужны ли такие мероприятия? Как вы относитесь к такой идее?

— Не считаю, знаю, что это очень нужно. Меня самого награждали не так часто, но я это до сих пор вспоминаю. У меня даже в детстве такая стена славы была, не то что это мотивировало, но было очень приятно. Это все очень нужно, полезно. Сейчас проводится мало мероприятий, как спортивных, так и других, поэтому радостно, что мы сегодня здесь. И главное здесь даже не призы, а чтобы дети прочувствовали эту торжественную обстановку. Это очень хорошая идея.

— Этот год был достаточно сложным, чтобы вы могли пожелать нашим читателям в следующем году?

— Россияне всегда ждут следующего года с нетерпением. Мы всегда верим в то, что следующий год будет лучше, чем предыдущий. Мы все в душе надеемся на лучшее и нам это очень сильно помогает. И здесь очень важно хотя бы на несколько дней забыть о всех проблемах и провести новогодние праздники с семьей. Я думаю, это всем нам даст позитивный заряд.

Во время конференции Алексей Игонин наградил талантливую певицу, восходящую звезду — Софию Феськову, которая представляла Россию на Детском Евровидении в этом году. София в международном конкурсе заняла 10-е место, исполнив песню «Мой новый день». Сейчас петербурженка учится в Академии популярной музыки Игоря Крутого.



«Народные Новости» и Медиагруппа «Патриот» провели церемонию награждения следующих юных жителей Петербурга:

1. «За выдающиеся достижения в обучении», указать в дипломе школу им. Горчакова

Иван Кашкаров, 18 лет

Ученик школы имени Горчакова. Призер Всероссийской олимпиады школьников по физике (2020), Победитель олимпиад Росатом и Физтех (2020).

Награду вручил руководитель Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

2. «Самый яркий вклад в культуру и искусство Санкт-Петербурга»

Вероника Хромачева, 15 лет, школа № 102 Выборгского района.

Вклад в культуру России и Санкт-Петербурга. За 2020 год ученики школы № 102 не просто активно участвовали в крупнейших культурных мероприятиях Санкт-Петербурга, но и представляли лицо нашего города на федеральных каналах России.

Награду вручил член совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям Владимиров Герман Николаевич.

3. «Созидающая мир»

Ратникова Дарья, 8 лет.

Финалист конкурса «Моя Россия» (2020 год).

Награду «Созидающий мир» вручил — художественный руководитель театра «Килизэ» Михаил Крылов и композитор Марина Лангинен (она также поздравит Варю с ДЦП).

4. «Надежда петербургского хоккея»

Лутченко Даниил, 16 лет, усыновленный, занимается хоккеем, играет в СКА «Газпром-Банк» за мальчишек на год старше. Учится в 10 классе.

Награду вручила заслуженная артистка Российской Федерации, общественный деятель, журналист, ведущая Ирина Смолина.

5. «Сила слова»

Поэт Иван Гуменник, 12 лет.

В феврале 2020 участвовал в первенстве России среди юниоров, занял 2 место, в марте 2020 побывал на юниорском чемпионате мира (Таллин) — 3 место. Примет участие в чемпионате России в декабре этого года.

Награду вручил Алексей Сергиенко — йог, художник, бизнесмен, отец семерых детей.

6. «Сказка за сказкой»

Паулина Ключарева, юная петербургская актриса.

Награду вручил актер и режиссер, постановщик большинства детских и семейных спектаклей Театра Эстрады Илья Архипов.

7. «Безграничное творчество»

Мирохина Варвара, 10 лет.

Диагноз артрогрипоз — системное заболевание, поражающее мышцы и суставы. Уже 2 года она занимается программированием на курсах и создает небольшие игры для Android. Варя рисует, держа карандаш и кисть ртом — это дает больше возможностей, чем рисование руками, в ее случае.

Награду вручил Сергей Кузионов, Клуб кавалеров ордена Св. Александра Невского.

8. «Без страха и упрека»

Арина Сапожкова, 7 лет, спасла двухлетнего мальчика.

Видеовручение от руководителя пресс-службы МЧС России по Петербургу Андрея Литовки.

9. «Звуки музыки»

София Феськова, 11 лет, представляла Россию на Детском Евровидении в 2020 году.

Награду вручил Алексей Игонин — экс-капитан ФК «Зенит», депутат Заксобрания Ленобласти.