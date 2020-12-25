25 декабря Медиагруппа «Патриот» и онлайн-журнал о жизни в Кузбассе «Сибдепо» объявили о сотрудничестве.

— Для нас не существует жанровых рамок, такой подход изжил себя. Главное — делать интересные и полезные материалы. Сплетни, будни городских сумасшедших и прочая «желтуха» — не наш формат. Мы уважаем каждого нашего читателя и ценим ваше время, поэтому игнорируем «мусорные» инфоповоды и не пишем бесполезные статьи. Вместо этого наши журналисты разбираются в сложных, но важных вопросах, актуальных для горожан. Знакомят вас со всем свежим, модным и интересным. Мы всегда открыты общению и новым идеям, поэтому сотрудничество с изданиями Медиагруппы «Патриот» позволит нам делать контент еще более качественным, еще более интересным и работать на благо нашего региона и страны", — говорит главный редактор портала Алла Мождженская.

Сотрудничество изданий направлено на позитивное и реалистичное освещение новостей Кузбасса и России. Совместные усилия СМИ позволят доносить до граждан истинную картину происходящего в стране и бороться с недостоверной информацией, которую распространяют недобросовестные источники.

— Мы рады началу сотрудничества с «Сибдепо». Это региональное издание для думающих граждан, которое предоставляет интересный и качественный контент. Количество наших партнеров, с которыми мы работаем в целях формирования позитивного информационного пространства России, продолжает расти. Мы расширяем географию и планируем сотрудничать с разными регионами нашей большой страны. Надеемся на долгосрочное и продуктивное сотрудничество с «Сибдепо». Это даст возможность охватить еще более широкую аудиторию в регионах России, — заявил глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.