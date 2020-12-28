Российский телеведущий Владимир Березин прокомментировал новость о том, что звезды эстрады Владимир Пресняков и Наталья Подольская разгневали россиян своей покупкой роскошной квартиры в Москве. В беседе с Nation News ведущий отметил, что семья Пресняковых любит и хорошо умеет делиться своей радостью, и ведущий разделяет их радость.

— Если Володя с Наташей так решили — это их право. Но не все печалятся, есть люди, которые радуются успеху других. Это значит, что они зарабатывают. Можно кичиться, а можно делиться радостью и, зная Володю и вообще я дружу с семьей Пресняковых, могу сказать, что они хвастаться не умеют. Они умеют и любят делиться радостью, и я их радость разделяю, — сказал собеседник.

Также телеведущий отметил, что независимо от пандемии люди должны вести себя по совести.

— Сказать: «Не показывайте, Наташа и Володя», никто не имеет право. Они ведь на это заработали. Записываться в отряд плачущих по поводу потери заработков люди, знающие, что такое человеческое достоинство, никогда не будут. Если и плакать, то в одиночку, — добавил телеведущий.