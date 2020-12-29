Мы все привыкли к классическим атрибутам празднования Нового года — праздничный стол, наполненный едой и напитками, красиво украшенная елка с гирляндой и подарки под ней. ФАН сделало подборку странных новогодних традиций из других стран, которые никак не соотносятся с красивыми штампами.

Совсем скоро Новый год. Люди в разных уголках Земли придумывают что-то интересное к этому веселому празднику: меняют интерьер, покупают подарки, стараются разнообразить меню. Ход праздника продиктован традициями, переходящими из года в год: наряженная елка, ароматные мандарины, фейерверки, бой курантов, брызги шампанского, записки с желаниями.

Для российского Нового года привычно есть оливье и смотреть советские фильмы, мы привыкли к этому с детства. В других странах другие обычаи иногда забавные, а иногда очень необычные.

Новый год на кладбище, Чили

В небольшом городке Талька в Чили в 1995 году родилась одна из самых странных новогодних традиций. Местные жители собираются на кладбище, чтобы встретить Новый год в компании ушедших от них родственников. Теперь каждый год, 31 декабря, в 11 часов вечера мэр города открывает ворота кладбища и туда стремятся тысячи людей. На погосте предварительно развешивают гирлянды, а во время церемонии играет классическая музыка.

Лишние вещи, ЮАР

Один из самых криминальных городских районов в мире — район Хиллбро в Йоханнесбурге — славится очень опасной новогодней традицией. Люди приветствуют Новый год, выбрасывая из окон высоких зданий все подряд. Это могут быть и старые микроволновки, и кровати. Этим сильно досаждают полиции и коммунальным службам. Вещи для выбрасывания из окон жители собирают заранее. В 2011 году эту практику признали незаконной, но люди все равно продолжают выбрасывать старые вещи из своих окон.

Вода и виноград, Куба

Перед Новым годом жители Кубы заранее набирают воду во всю посуду, которая есть в доме, и выливают ее в окно. Так кубинцы желают новому году чистого как вода пути. А пока часы бьют 12 раз, нужно успеть съесть 12 виноградинок, и тогда процветание и удача будут сопровождать весь следующий год.

Вместо елки на Кубе наряжают местное хвойное растение — араукарию. А дети в канун праздника пишут письма с самыми сокровенными желаниями не Санта-Клаусу, а добрым волшебникам — Гаспару, Бальтасару и Мельчору. Торжество в этой стране проходит в атмосфере карнавала, фейерверков и хорошего настроения.

Цветное нижнее белье и чемодан, Эквадор

Эквадорцы верят, что если успеть во время боя часов надеть желтое нижнее белье, то в новом году удастся избежать финансовых трудностей, а если красное, то будет счастье в личной жизни. Те, кто хочет путешествовать, за время боя часов должны пробежать с чемоданом или большой сумкой в руке вокруг дома. Также в новогоднюю ночь можно избавиться от всех грустных моментов, случившихся в уходящем году — для этого нужно выбросить на улицу стакан с водой, с которым вдребезги разобьется все плохое.

Поцелуй, Венеция

Эта традиция не странная, но очень приятная и для местных и для туристов. Марафон поцелуев происходит каждый год в полночь, 31 декабря, на площади Святого Марка в Венеции. На это событие съезжаются толпы романтичных парочек. Они собираются примерно в 22:00 под башней с большими курантами и начинают практиковаться в поцелуях заблаговременно, чтобы еще раз на бис исполнить этот номер в полночь под звуки салюта. Впервые это мероприятие было проведено в 2008 году и получило международный приз за лучшее празднование Нового года. Но, скорее всего, в этом году из-за пандемии мероприятие будет отменено.