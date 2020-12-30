Популярный российский продюсер Бари Алибасов вернулся домой после медицинского обследования. Создателю и продюсеру группы «На-На» ничего не угрожает. Подробности в материале ФАН.

Бари Алибасов был вынужден обратиться в «скорую» после того, как упал с лестницы. Его PR-директор Вадим Горжанкин рассказал, что артист отделался ушибами и ссадинами. К счастью, обошлось без переломов.

Директор также уточнил, что Алибасов после выписки столкнулся со сложностями при приеме пищи. Артист в настоящее время питается диетическими продуктами преимущественно в жидком виде, сообщает Федеральное агентство новостей.