Для россиян новогодние праздники длятся целых десять дней, поэтому после такого длительного периода возвращение в рабочий ритм часто доставляет дискомфорт и проблемы. Психолог и коуч по личностному росту Ландыш Сафиуллина в беседе с Nation News рассказала, как наладить режим после каникул.

Прежде всего специалист отметила, что очень важно соблюдать режим дня. Не ложиться спать только на рассвете и потом с трудом вставать днем.

— Новый год — праздник, которого очень ждут не только дети, но и взрослые, ведь есть возможность как следует отдохнуть. Поэтому часто режим переходит из разряда «лягу в 23:00», в «ого, время уже 04:00, а я еще не ложился», — отметила психолог.

По мнению специалиста, предновогодняя суета часто становится причиной нервозных состояний. Чтобы справиться со стрессом, психолог рекомендует обязательно внедрить в свою жизнь тайм-менеджмент и уделять нужное время сну.

— Также предновогодняя суета формирует нервозное состояние: успеть миллион дел за короткое время, дедлайны, чтобы поддержать себя в это время важно высыпаться и владеть базовыми знаниями планирования и тайм-менеджмента, — добавила она.

Коуч также порекомендовала каждый день составлять план на день, чтобы он включал не больше 8 задач, и самые важные из них стараться делать в первой половине дня.