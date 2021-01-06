Авторы британской газеты The Times не утруждаются проверкой достоверности фактов когда пишут об истории России. На это в своем Telegram-канале обратил внимание известный российский политолог и историк Владимир Корнилов. Подробнее в материале «ПолитРоссии».

Историк обратил внимание на материал автора газеты The Times Хелен Рамбелоу, где она разбирает американский сериала «Великая» (The Great), рассказывающий о юных годах будущей российской императрицы Екатерины Великой. Политолога очень удивило, что автор статьи абсолютно уверена, что Екатерина II приходилась супругой первому всероссийскому императору Петру I Алексеевичу, прозванному Великим.

— Когда я увидел, что мужа Екатерины все время называют Петром Великим, я еще подумал: ну с кем не бывает, перепутала титулы. Но этот обзор снабжен «исторической справкой», в которой таки приводятся биографические данные Петра I — например, упоминается его европейский тур в 1698 году! Автора даже не смутил тот факт, что Екатерина II родилась спустя четыре десятилетия, когда Петр I уже умер! — удивляется Корнилов.

Интересно, что сериал «Великая», названный его создателями, как «местами правдивая история», и без того имеет много исторических неточностей. Так, в фильме перепутаны даты и родовые династические линии, а также есть персонажи с такими нетипичными для того периода фамилиями, как Горький, Чехов и даже Брежнев. А такие действующие лица, как князь Ростов и граф Орлов и вовсе сыграны афроамериканцем и индусом соответственно, что вызвало сильное возмущение у зрителей.

На претензии авторы сериала отвечали, что их картина не претендует на историческую достоверность, и призывали относиться к нему как к комиксу. Хотя, перепутать Петра III, настоящего мужа Екатерины Великой, с Петром I не додумались даже создатели фильма, в отличие от колумнистка The Times.

По мнению Корнилова, самое смешное в этой ситуации то, что Хелен Рамбелоу в своей заметке упрекает авторов сериала как раз в исторических нестыковках, коих много в сериале «Великая». Так колумнистка разбирает сцену встречи Екатерины с ее кумиром, французским философом Вольтером, которая якобы состоялась на 20-летие будущей российской императрицы. В действительности же они никогда не встречали лично, а общение поддерживали только по переписке. Тем не менее, именно этот эпизод до глубины души возмутил журналистку, не знающую, чем отличаются между собой Петр III и Петр I. По мнению Владимира Корнилова, такое нежелание не сопоставлять факты говорит лишь о том, что британская колумнистка на самом деле не любит свою профессию.

Российский политолог даже обратился по этому поводу к самой Рамбелоу, указав, что Екатерина появилась на свет через 4 года после смерти Петра Великого. В ответ на этот британка лишь многозначительно ответила, что, очевидно, написание этой колонки пришлось на не лучший для нее день.

— А вот что мне ответила автор этого шедеврального обзора в Таймс, перепутавшая всех наших Петров и Екатерин: «Не лучший день», — подытожил Владимир Корнилов.