Каждый девятый житель России очень боится, что 2021 год окажется еще хуже 2020 года. Психолог Екатерина Благовещенская в беседе с Nation News рассказала, что справиться со страхами можно при помощи дыхательных упражнений, общения с близкими людьми, а также с помощью постановки крупных целей.

Большинство россиян боятся, что в плане потрясений 2021 год окажется хуже 2020-го. Многие волнуются об образовании детей и бояться потерять свою работу. Немало людей боится продления ограничений в сферах услуг, культуры и развлечений, а также одиночества и обвала рубля.

Психолог отметила, что страх заложен в нас природой, и выполняет защитную функцию. Во время пандемии, боясь заболеть, люди придерживались всех рекомендаций: носили маску, перчатки, соблюдали дистанцию. Людям свойственен страх будущего после пика пандемии, потому что мозг находится в постоянном стрессе, организм становится уязвим.

— Для того, чтобы перестать ждать худшего в будущем, в первую очередь, выпишите свои страхи, выявите их причину. Нужно оценить реальность своих опасений на сегодняшний день. Рекомендуется больше времени проводить на природе, общаться с друзьями и родственниками на отвлеченные темы. Поставьте перед собой основные цели и подцели в новом году, не сидите без дела. Если вы чувствуете тревожность, то стоит делать дыхательные упражнения, — рекомендует психолог.