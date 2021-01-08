Актриса и звезда сериала «Сваты» Людмила Артемьева рассказала в беседе с Nation News о мошенниках, которые создали от ее имени в Instagram фейкову страницу и собирали деньги, продавая сомнительную продукцию. Самое ужасное, что соцсеть отметила эту страницу голубой галочкой, как будто она официальная, отметила актриса.

Как считает актриса, проблема в том, что Instagram — это не российская социальная сеть, а американская и на просьбы артистки администрация не отвечает.

— В Instagram существует якобы моя официальная страница, с голубой галочкой. Так вот, со всей ответственностью заявляю, что я не имею никакого отношения ни к этой странице, ни к той гадости, которую они рекламируют, ни к сбору денег на банковскую карту, номер которой они периодически выкладывают, ни к играм, запрещенным в нашей стране, — заявила Артемьева.

Артемьева рассказала, что из-за этих мошенников она не только перестала фотографироваться с поклонниками, потому что любое фото, выложенное в Сеть, сразу же появляется в фальшивом аккаунте с какими-то корыстными целями, но отказывает даже всем журналистам. Только для Nation News она сделала исключение, так как считает, что публикацию в издании может стать одной из мер борьбы против сетевых мошенников.

— Я прошу всех моих зрителей помочь мне забанить эту страницу, тем более есть моя официальная страница в «ВКонтакте», на которую я вас с радостью приглашаю, — попросила Артемьева.