Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с ФАН высказался по поводу Андрея Малахова, заявив, что в нашем мире имеет большое значение, а также диктует повестку дня хайп, а телеведущий отлично это понимает.

В день рождения популярного телеведущего и продюсера Андрея Малахова Иосиф Пригожин рассказал об их дружбе.

— C Андреем мы знакомы уже очень-очень давно, еще со времен ток-шоу «Большая стирка». Лет 20 точно", — отметил супруг певицы Валерии.

Он добавил, что в наши дни поздравления для дорогих людей, конечно же, посвящены самому главному.

— Самое главное, что можно пожелать, особенно в это время, — это здоровья, здоровья и еще раз здоровья! Всё остальное можно приобрести, — рассказал продюсер.

По мнению продюсера, лучше всего о таланте Малахова свидетельствует его долгий стаж в эфире телевидения.

— Он работает на телевидении уже около 30 лет. Сколько себя помню, столько он там и работает. Если бы он был плох, его бы там не держали. А поскольку за него была битва, и он ушел с Первого канала на «Россию 1», то очевидно, что он востребован, — заметил собеседник.

Пригожин также отметил специфику работы тележурналиста.

— Сегодня мы все зажаты в тисках определенных обстоятельств, которые можно охарактеризовать одним общим словом — хайп. Естественно, это приводит к определенным вещам. Вы посмотрите, какие люди сегодня становятся звездами. Всё вокруг изменилось до неузнаваемости. Если Андрей Малахов не будет меняться в ответ, то он просто перестанет быть востребованным. Вот в чем проблема. Он просто живет в условиях времени, — подчеркнул Иосиф Пригожин.