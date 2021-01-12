12 января отмечается всемирный день горячего чая. Эксперт по кофе и чаю Елизавета Тихонова в разговоре с Nation News рассказала какими полезными свойствами обладает этот напиток.

Чай по праву считается одним из самых популярных напитков на планете. После воды он стоит на второй строчке рейтинга. В 80% семей в мире можно найти этот напиток. В американской чайной ассоциации предложили создать всемирный день горячего чая, чтобы поддержать популярность напитка и больше рассказать о его полезных свойствах.

Елизавета Тихонова рассказала на что нужно обратить внимание при выборе напитка. А также о том, что зеленый чай лучше пить утром.

Эксперт отметила, что рассыпной чай обычно полезнее, чем пакетированный. В пакетированном чае покупатель часто не видит содержимое, а производители редко кладут в «пакеты» качественные листочки.

«Рассыпной чай лучше покупать на развес. Так сможете увидеть за что платите. Обычно такой чай продается в специальных магазинах. Он не упакован в коробку, и вы сможете посмотреть из чего он состоит. Качество такого чая обычно тоже выше», — рассказала Елизавета Тихонова.

Тихонова также добавила, что зеленый и черный чай зимой одинаково полезны. В них содержаться полезные компоненты. Например, витамин С и калий. Она порекомендовала начинать день с зеленого чая, а в течение дня пить черный.

«В любом чае содержатся полезные компоненты. Они хорошо усваиваются из-за температуры чая. Она близка к температуре тела, поэтому организму не нужно тратить время на ее охлаждение или нагревание. В зеленом чае больше витамина С, а в черном — калия, который активизирует работу кровеносной системы. Поэтому черный чай лучше пить днем, а зеленый утром и вечером. Так вы обеспечите организм необходимыми питательными элементами», — отметила она.

По словам Елизаветы Тихоновой, чай сам по себе полезный и питательный продукт. Однако по вкусу его можно дополнить имбирем, лимоном или любой другой добавкой.