В интервью ФАН российская актриса Ирина Апексимова рассказала, что отпразднует свой 55-летний юбилей чеховской постановкой. Также она озвучила свои главные достижения в роли директора Театра на Таганке и рассказала о секрете успеха.

Свой день рождения актриса отметит на сцене своего театра и сыграет роль Ирины Аркадиной в спектакле «Чайка 73 458». Число в названии спектакля означает количество постановок в мире по пьесе Чехова на начало 2017 года, когда «Чайку» поставили на Таганке. Актриса рассказала, что выбор спектакля в дату юбилея не случайный.

— Я — мхатовская актриса, и это один из моих любимейших спектаклей, — призналась Апексимова. — Сколько бы лет ни было этому произведению, пьеса остается актуальной и потрясающе интересной. И, конечно, роль Аркадиной — это возможность сыграть огромную, разнообразную и глубокую жизнь.

Юбилей — это время подводить итоги, поэтому Ирина Викторовна поделилась своими достижениями за последние пять лет в качестве директора театра.

— За эти годы мы выпустили 24 премьеры, многие из которых пользуются огромной любовью у зрителей, — отметила Апексимова. — Мы получили различные театральные премии, включая несколько «Золотых масок».

Актриса подчеркнула, что победы театра — это всегда заслуга не только директора, но и остальных членов труппы.

— Все это — благодаря сформировавшейся команде, которая очень добросовестно и профессионально работает, — сказала актриса. — Театр удалось «пересобрать», теперь у нас сплоченный и дружный коллектив, и я этим очень горжусь.

В настоящее время Апексимова выходит на сцену в спектаклях Театра на Таганке «Беги, Алиса, беги» и «Чайка 73 458».

Кинематографический дебют актрисы состоялся в драме Виктора Трегубовича «Башня» (1987). Она снималась в таких картинах, как «Лимита» (1994), «Ширли-Мырли» (1995), «Му-Му» (1998) и других. Всего актриса сыграла в кино около 60 ролей.