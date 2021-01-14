По словам агента актера Дмитрия Гусева Марии Крыжанской, он чувствовал себя хорошо и работал в щадящем режиме, такой трагедии ничего не предвещало. Подробнее в материале Nation News.

Дмитрия Гусева, звезду сериалов «Глухарь», «Склифосовский», «Метод» и др., 13 январе нашли мертвым в своей машине. Его нога располагалась на педали газ, и как сообщили очевидцы, он был окутан газами, поэтому было ощущение, что автомобиль горит.

Причины гибели еще предстоит выяснить следователям. По предварительной версии актер умер из-за сердечного приступа. Агент артиста Мария Крыжанская рассказала, что Дмитрий не испытывал проблемам с сердцем, поэтому, узнав о смерти актера, она испытала шок.

По словам агента, 13 января актер снимался в сериале «Скорая». Закончив работу, он поехал домой, чтобы отпраздновать с женой юбилей со дня свадьбы. Проехав около 500 метров, его автомобиль остановился и врезался в тротуар. А позже в машине обнаружили тело.

Никаких предпосылок, намекающих на проблемы со здоровьем, не было, добавила Крыжанская. Дмитрий работал в щадящем графике и не испытывал чрезмерных физических или моральных нагрузок.