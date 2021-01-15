Популярный актер театра и кино Андрей Ильин в разговоре с ФАН рассказал, что Борис Грачевский был его хорошим другом и отличным собеседником. Актер рассказал как он работал со знаменитым режиссером и сценаристом Борисом Грачевским, который к сожалению, ушел из жизни.

— Конечно, для меня это большая утрата, — сказал Ильин. — Я потерял товарища, друга, прекрасного собеседника… Очень доброго, душевного, искрометного…

Ильин снялся у Грачевского в его втором и последнем художественном фильме — мелодраме «Между нот, или Тантрическая симфония», исполнив в ней главную роль.

— Что касается тех съемок, это был просто какой-то фантастический период жизни, — вспомнил Ильин. — И моей, и его. Потому что Борис Юрьевич жил этой работой, горел этой работой. Он был очень вдохновлен. Было огромное наслаждение общаться с ним, слушать его какие-то режиссерские вещи, узнавать какое-то его режиссерское видение.

Как рассказал актер, они с Грачевским подробно разговаривали о роли, о задачах, о фильме, который отчасти был автобиографическим у Бориса Юрьевича.

— Эта идея пришла к нему давно, задолго до ее воплощения в жизнь, — резюмировал собеседник.

Грачевский умер накануне, ему был 71 год. Чуть менее месяца назад у него диагностировали заражение новой коронавирусной инфекцией. Спустя неделю его госпитализировали, а еще через два дня перевели в реанимацию. На днях создателя детского киножурнала «Ералаш» подключили к аппарату ИВЛ и ввели в состояние медикаментозного сна. В четверг он умер из-за осложнений, вызванных Covid-19.