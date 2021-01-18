Сегодня сложно найти подростка, который не в курсе что такое TikTok. Блогер и артист модельно-актерской школы VestaFashion Андрей Оленичев в беседе с ФАН рассказал почему эта социальная сеть так быстро набирает популярность и что о ней думает молодежь.

— TikTok — это открытая платформа и имеет ограничения по возрасту лишь 13+. Создать канал, выложить видео не составляет труда. При этом выкладывать возможно все, что захочется. Создается впечатление, что именно такой девиз у большинства авторов видео на платформе — «что угодно, как угодно, — пояснил Андрей Оленичев.

Также собеседник отметил, что аудитория ресурса продолжает расти. Так за 2020 год количество пользователей составило более 800 миллионов человек. В России растет количество блогеров у которых имеется качественный контент. Именно появление новых блогеров, создающих ролики и ведет к развитию платформы.

— Но на удивление, TikTok не ограничивается только кривляньями малолетних. Зачастую можно встретить взрослых адекватных людей, которые занимаются созданием действительно качественного контента. В целом алгоритмы платформы справляются со своей задачей, периодически выдавая мне в ленту действительно интересные и захватывающие ролики. И все же часто приходится листать тонны «мусора». Низкосортные ролики с танцующими школьницами, откровенно глупые и неэтичные цитаты, сомнительный юмор и прочая пыль заполонили пространство. Думаю, это связано с наплывом на платформу огромного количества несознательной молодежи. Они гонятся за легкой и дешевой популярностью. Клепают ролики, не задумываясь о качестве, монтаже, смысловой нагрузке или о том, что действительно смешно, — считает Андрей Оленичев.

Но есть и другая сторона всего этого. На фоне видео с недоконтентом, достойные ролики или видео с настоящей идеей выглядит выигрышнее, уверен блогер.

Так почему же TikTok так быстро становится популярным? Для лучшего понимания Оленичев разделил пользователей на две группы: авторы (блогеры) и потребители (аудитория, зрители). Со зрителями все очень просто — алгоритмы TikTok достаточно точно подбирают контент в зависимости от предпочтений пользователя, даже если он любит различные «кривляния». Если алгоритмы ошиблись, можно просто «свайпнуть» по экрану и дальше смотреть то, что нравится.

— С авторами — все несколько сложнее. Кто-то приходит туда за быстрой популярностью. Некоторые — дабы пропиарить свой продукт. Многие чтобы привлечь новую аудиторию к уже существующему аккаунту на YouTube или в социальных сетях. Но TikTok дает еще и возможность монетизировать свое творчество путем рекламных интеграций или коллаборации с брендами. TikTok дает авторам возможность получить быструю славу, доход или привлечь новую аудиторию. При этом не требует особых трудозатрат, финансов и большого ума. Именно поэтому он так популярен у молодежи, — добавил Андрей Оленичев.

Если молодежь станет приходить на платформу с мыслями делать хорошие и интересные ролики, при этом не думая о дешевой популярности, то TikTok будет привлекать к себе значительно больше внимания и людей. А значит и развиваться быстрее.