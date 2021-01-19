Автор популярного в России телепроекта «Дом-2» Валерий Комиссаров в беседе с ФАН рассказал о причинах провала шоу, а также поведал о своих планах на него. Создатель главной стройки страны сравнил как передача развивалась, когда он руководил ею как продюсер с 2004 по 2014 год и что стало после его ухода.

— Я являюсь автором «Дома-2» и управлял им как продюсер в течение 10 лет. Я его придумал в 2004 году, и до 2014 года он показывал феноменальные рейтинги, — отметил собеседник ФАН. — После 2014 года я перестал этим заниматься и отошел от этого проекта. За шесть лет, к сожалению, этот проект стал терять популярность, рейтинги, спонсорские и рекламные возможности, и вот его закрыли в конце прошлого года.

Продюсер уверен, что снижение популярности телепроекта и его закрытие связаны с тем, что среди участников полностью отсутствуют яркие и интересные персонажи.

— За эти 10 лет я открыл массу звезд, таких как Ксения Собчак, Ольга Бузова, Ксения Бородина, Виктория Боня, Алена Водонаева, Май Абрикосов, Степан Меньшиков, Рустам Солнцев, всех-всех-всех, — заявил Комиссаров. — А с 2014 года не появилось ни одной аналогичной звезды, вообще ни одной! Это одна из причин закрытия. Потому что люди хотят наблюдать за личностями, а не за наращенными волосами и силиконом.

На данный момент автор проекта ведет переговоры о том, чтобы выкупить права на «Дом-2» у канала ТНТ. Он уверен, что закрытое навсегда телешоу не будет представлять никакой особой ценности для телеканала.

— Хотя я это все сам и придумал, права принадлежат телеканалу ТНТ. Поэтому я по закону обязан выкупить у них права, — сообщил создатель «Дома-2». — Я направил туда письмо. В принципе, зачем он им нужен, если они его закрыли? Сказали, что закрыли навсегда.

Что касается возможной стоимости прав, Комиссаров был менее категоричен.

— Теоретически они возьмут любую копеечку, а почему бы и нет? — предположил он. — Я даже не знаю, сколько они попросят. Я сказал, что готов к переговорам. Потому что теоретически он ничего не должен стоить, если он закрыт навсегда.

В общем, Комиссаров уверен, что сможет возродить свой проект, так как он, по его словам, лучше всех знает его особенности.

— Так как я создал этот проект, то я знаю, «где у него кнопка», как говорилось в «Приключениях Электроника», — поделился с ФАН Комиссаров. — Я знаю, как это исправить, как сделать так, чтобы он был в нормальном состоянии, чтобы всё было хорошо.