Популярная российская певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала видео, как рано утром ее поздравили с 35-летием друзья и сестра. Подробнее рассказывает Nation News.

В своем аккаунте Instagram Ольга разместила видео, в котором ее сестра Анна Бузова и близкая подруга Яна Акру ранним утром приехали поздравить ее с днем рождения. Артистку разбудили звонком в дверь. Открыв она увидела, что близкие ждут ее с тортом и шарами. Это так растрогало звезду, что она не смогла сдержать слез. Девушки обнимались и целовались, и поздравляли именинницу.

«Праздник начинается», — подписала она видео.

В комментариях к видео подписчики поздравили Ольгу с праздником и пожелали здоровья и любви.

«С днем рождения, Оля! Здоровья вам и любви от всей души»;



«Красотка наша, с Днём Варенья. Будь счастлива. Здоровья и всех благ»;



«Прекрасный возраст. С днем рождения, красотка!» — написали в комментариях.

Пока певица не показала подарок от своего любимого, блогера Давида Манукяна. Скорее всего, он поздравит свою возлюбленную вечером в ресторане во время вечеринке с друзьями и родственниками. Подписчики ждут, что Давид сделает долгожданное предложение руки и сердца певице.