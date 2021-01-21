Популярный актер театра и кино, заслуженный артист Р Ф Александр Трофимов в беседе с ФАН выразил свою обеспокоенность из-за состояния здоровья Алисы Фрейндлих. По словам Трофимова он не близко общается с Фрейндлих, виделись несколько раз на совместных съемках кино, но впечатление актриса произвела на него очень приятное.

— Я считаю ее удивительной, замечательной актрисой. У нас были короткие встречи, мы виделись на съемках только по рабочим моментам. Так бывает, что дружба крепкая не успевает завязаться. Но я прекрасно к ней отношусь, считаю ее изумительной, — рассказал собеседник Федерального агентства новостей.

Актер не знал, что Алиса Фрейндлих находится в таком тяжелом состоянии и переживает тяжелейшие осложнения из-за коронавируса. Народный артист страны пожелал своей коллеге скорейшего выздоровления.

— К сожалению, я не общаюсь с ней лично, как и с ее родственниками. Я слежу за информацией, которая поступает. Она прекрасный человек, желаю ей скорейшего выздоровления, — заявил Александр Трофимов.

Алиса Фрейндлих попала в больницу с COVID-19 в конце прошлого года. Вместе с актрисой в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Л. Г. Соколова проходили лечение ее дочь Варвара Владимирова и внучка Анна Мышинская.

По мнению врачей, болезнь актрисы соответствует ее возрасту, ей исполнилось 86 лет. Прогнозы по поводу ее состояния были оптимистичные. Сейчас Фрейндлих в тяжелом состоянии и по словам медиков она пережила цитокиновый шторм.