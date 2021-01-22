Профессиональные фотографы в интервью с Nation News рассказали, насколько точно объектив камеры свадебного фотографа показывает настоящие чувства молодоженов и как по фото определить прочный ли будет союз молодых. Антон Тайбарея считает, что вероятность определить по фото расстанутся ли молодожены или нет очень мала.

— На снимках все обычно счастливые. Особенно сложно предсказать взаимоотношения между незнакомой парой. Другое дело, когда работаешь на празднике друзей. Тогда ты знаешь историю любви и можешь предположить, как долго продержится союз. В моей практике были шикарные свадьбы, когда молодые влюбленно смотрели друг на друга, но потом, через какое-то время, я узнавал, что они расходились, — рассказал собеседник NN.

Помехой для определения истинных чувств между молодыми может также стать скованность партнеров, отметил фотограф Георгий Такулов.

— Многим парам тяжело раскрыться перед камерой, они чувствуют себя скованно. Задача моя эту скованность снять и помочь молодым запечатлеть свое счастье. В день свадьбы человек может вести себя по одному сценарию, а потом измениться. Все очень индивидуально, — поделился мнением специалист.

Также он отметил, что пандемия коронавируса сильно повлияла на свадебную индустрию: отменялись заказы, терялись билеты. Из запланированных в сезоне 21 свадьбы состоялось всего девять. Другой фотограф Сергей Фисун уверен, что пандемия помогла специалистам этой области заняться саморазвитием.

— Вирус показал, что нельзя сдаваться и опускать руки. Надо всегда находить возможности для работы, COVID-19 — это не повод для безделья. Это время для самообразования, — сказал собеседник.