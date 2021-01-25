Российский актер Никита Ефремов рассказал, что после смертельной аварии, произошедшей в Москве по вине Михаила Ефремова, его отношение к отцу не изменилось. Об этом сообщает издание Nation News.

Никита рассказал, что через несколько дней после происшествия он был у отца дома. Он видел, как тяжело было отцу и в каком подавленном эмоциональном состоянии он находился. Тогда он решил, что будет его поддерживать, а не предавать осуждению.

— Любить — это не значит оправдывать или не оправдывать. Если я нужен, я рядом. Я просто приезжал, был рядом с ним, — прокомментировал артист в эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

Актер также рассказал, что когда слушал речь отца, то не понимал его. По мнению актера, в тот момент ситуация была очень нервной, никто не мог толком осознать, что происходит.

То, что произошло, стало для всех большим шоком. Артисты разделились на два лагеря: те, кто просил суд о мягком приговоре, и те, кто настаивал на максимальной мере пресечения.

В итоге Ефремов был осужден на 8 лет тюрьмы, позднее суд изменил меру пресечения на 7,5 года колонии. Сейчас актер отбывает наказание в исправительном учреждении в Белгородской области.