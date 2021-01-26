Певец и телеведущий Родион Газманов в беседе с ФАН отметил, что чтобы начать серьезные отношения недостаточно только шапочного знакомства. Так артист прокомментировал новость о том, что он попал в топ-10 претендентов на роль жениха певицы Ольги Бузовой, который составила известная телесваха Роза Сябитова.

— Мы знакомы с Ольгой только шапочно, пересекались постоянно на различных тусовках и мероприятиях, но у нас, естественно, масса общих знакомых, — сообщил он.

Газманов также рассказал о том, какое очевидное достоинство, по его мнению, есть у Ольги Бузовой.

— По словам этих самых общих знакомых, Ольга — человек невероятной трудоспособности, и это меня в ней восхищает, — отметил сын Олега Газманова.

Кроме того, Газманов обратил внимание поклонников на важное обстоятельство.

— Ставить вопрос о возможности наших близких отношений сейчас некорректно, потому что для этого нужно хотя бы быть хорошо знакомыми, — подчеркнул певец.

Газманов также указал на существенную деталь, которую многие упустили и поторопились прочить его на место мужа Ольги Бузовой.

— А что касается поста о поиске жениха — я же не кандидатуру предлагал, а просто помочь хотел. К тому же, несмотря на громкие заголовки, я думаю, что у нее в принципе все в порядке, а будет еще лучше, — резюмировал телеведущий.

Ранее Газманов обратился к своим подписчикам с предложением подобрать для певицы подходящую кандидатуру на роль надежной второй половинки.