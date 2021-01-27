Блогер Давид Манукян в последнем выпуске шоу «Танцы со звездами» появился на сцене с перевязанной рукой. Поклонники оценили его «однорукий» танец. Подробнее рассказывает ФАН.

Бывший молодой человек Ольги Бузовой во время репетиции выступления для проекта повредил плечо. Было непонятно, сможет ли Манукян продолжить свое участие в программе. Но все-таки на радость поклонникам и на злобу недоброжелателям, рэпер вышел и показал весь свой талант на паркете. Но выступал он, не снимая фиксирующей повязки с травмированной руки.

Поклонникам очень понравилось его выступление. В Сети очень лестно отзывались о танце Давида с его партнершей Дарьей Палей.

— Давид, это очень красиво. Только профессионал сможет станцевать с одной рукой! Танец просто супер, несмотря на травму, вышел и станцевал, молодец. Так держать, — поддерживали подписчики рэпера в Instagram.

Но нашлись и те, кто не очень доволен участием блогера в шоу «Танцы со звездами». Все дело в том, что принцип отбора участников строится на том, что в паре должен быть один профессионал, а другой — новичок. А, как стало известно, Давид Манукян профессионально занимался бальными танцами и даже был чемпионом России в этой области.

Но ни чужое мнение, ни травма не остановит артиста перед целью. И даже расставание с бывшей возлюбленной Ольгой Бузовой его не очень заботит.